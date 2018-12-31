31.12.2018 | 11:44

Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала короткий ролик, благодаря которому зрителям удалось разглядеть нижнее белье красавицы. Сетевые сплетники тут же предположили, что у актрисы и юмориста Гарика Харламова не все в порядке в личной жизни.

Ролик, на котором Кристина Асмус позирует перед камерой в домашнем халатике, не оставил равнодушным, кажется, никого, кто его увидел. "Пижамный кувырок", – подписала актриса игривый кадр.

Этот ролик вызвал странную реакцию у некоторых пользователей Сети. С необъяснимой желчностью они наперебой принялись рассказывать о проблемах в личной жизни актрисы. Досуже сплетники стали делиться друг с другом возмутительными слухами.

"Харламов лайк не поставил", – заметил внимательный комментатор. Однако некоторые пошли еще дальше и принялись рассказывать о том, что актриса якобы едва ли не рассталась со своим законным мужем и встречается с его коллегой Гариком Мартиросяном.

Для поклонников актрисы это известие стало настоящим шоком. Правда быстро выяснилось, что это смелое утверждение основано лишь на фантазиях самого автора.

Делились пользователи Сети и другими ни чем не подтвержденными сплетнями о проблемах в личной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова. Однако некоторые подписчики быстро поняли, что комментаторы организовали этот поток грязи исключительно из-за опубликованного ролика.

"Была бы фотка в купальнике с Кипра, все бы орали: какая классная фигура... а тут увидели лифчик и давай все орать "куда катится мир...", – заметил рассудительный пользователь Сети. Именно откровенный кадр, уверен он, стал спусковым крючком для досужих сплетников.