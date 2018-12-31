31.12.2018 | 10:16

Популярный блогер Лена Миро прокомментировала слухи о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Она считает, что Ксения Собчак должна вернуться к своему супругу Максиму Виторгану.

Недавно Богомолов опроверг все слухи о том, что состоит в романтических отношениях с известной журналисткой. Он отправился на рождественские каникулы в Берлин вместе со своей бывшей женой Дарьей Мороз. Блогер настаивает, что Константин просто побоялся строить будущее со скандальной телеведущей.

"Любовник Ксении Собчак, к которому лошадь хотела пристроиться в замуж, испугался открывшихся перспектив. Одно дело – поскакать верхом тихонечко в гостиничном номере, совсем другое – когда об этом узнаёт вся страна", – написала Миро.

Лена считает, что Ксения Собчак должна принести извинения Максиму Виторгану, чтобы сохранить брак. Миро посоветовала приписать все слухи завистникам. "Ксюха, пора! Пора начинать с**ть Максимке, что измены не было, а все это – выдумки. Даже если дурачок вдруг что-то и заподозрит, ты скажи ему, что тебе изменять не очень понравилось!", – уточнила она. Блогер также готова сама помочь журналистке переубедить супруга.

В конце своей речи Миро обратилась к режиссеру Константину Богомолову. Она считает, что он не должен связываться с бывшей женой Дарьей Морозой, потому что она "старая и страшная", а должен познакомиться поближе с балериной Анастасией Волочковой. "Настя – дама непритязательная. Пообещаешь роль в кино, она тебя и попарит-накормит. К тому же, Настя быстро тебе изменит, а ты – свободный и гордый! – заведёшь себе, как Краско и Джигарханян, бабу помоложе!", – заключила она.