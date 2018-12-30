30.12.2018 | 00:31

Актриса Татьяна Овсиенко рассказала о трагедии, которую пережила в уходящем 2018 году. Смерть близкого человека стала для нее большим ударом.

Татьяна Овсиенко производит впечатление счастливого человека. Артистка всегда улыбается и излучает хорошее настроение. Однако в жизни знаменитости не все гладко.

Некоторое время артистка страдала от одиночества – она ждала возлюбленного из тюрьмы. Когда же избранник вернулся к Татьяне, она не помнила себя от счастья. К сожалению, идиллия длилась недолго. Овсиенко потеряла отца.

После трагедии звезда впала в депрессию. Единственным спасением от горестных мыслей стала работа, в которую певица ушла с головой. Овсиенко дает много концертов, ездит с гастролями и записывает новые композиции.

"Сложный был год. Очень много потерь по мужской линии, отец мой ушел. В новогоднюю ночь собираюсь работать. Вообще работа очень спасает. Ну, а в целом, стараюсь быть счастливой. Сын стал взрослым, внук растет. Много поводов для радости", – призналась вокалистка в студии программы "Привет, Андрей" телеканала "Россия 1".

Новый выпуск субботнего шоу Андрея Малахова был посвящен знаменитый передаче "Песня года". Телевизионный фестиваль под руководством композитора Игоря Крутого уже 25 лет радует зрителей. Овсиенко вспомнила, как в 80-х впервые выступила на сцене легендарного конкурса в составе группы "Мираж". После Татьяна Овсиенко начала сольную карьеру, которая оказалась очень успешной.