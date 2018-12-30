30.12.2018 | 00:34

Артист стал героем программы "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой на НТВ. Владимир Винокур рассказал, почему решил не отмечать Новый год.

В этом году артист потерял нескольких друзей. Умерли Михаил Державин и Иосиф Кобзон, которых юморист считал близкими людьми. Но самым большим горем для Винокура стала смерть матери – Анны Юльевны.

Родительница артиста ушла из жизни 6 августа в возрасте 96 лет. Владимир Винокур признался Кудрявцевой, что до сих пор не может смириться с кончиной матери, передает StarHit.ru. По его словам, ее день рождения приходится на ночь с 31 декабря на 1 января.

Поэтому семья юмориста решила не праздновать Новый год – 2019. В этот день Винокур почтит память горячо любимой матери. Юморист отметил, что они с родственниками и друзьями отправятся в загородный дом, где помянут маму.

Владимир Винокур рассказал, что никогда не работал в новогоднюю ночь. "Раньше я всегда посвящал ее маме, и нет таких денег, которые заставили бы меня поступить иначе. Изменять традиции в будущем тоже не собираюсь, поэтому 31-го декабря я принципиально не работаю", – отметил Винокур.

К Новому году артист приготовил близким сюрпризы. "Я купил подарки и дочери, и внуку. Для зятя приобрел хорошие часы. Для жены купил шарф, перчатки и красивые высокие сапоги. Она любит зимой гулять по лесу, так что теперь ей будет тепло", – поделился юморист.