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Полезное | Сидит и караулит: любовницу Тимати преследует безумец

30.12.2018|12:00
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Красавица Алена Шикшкова всегда была объектом вожделения для многих мужчин. Это сыграло с девушкой злую шутку.

Неудивительно, что у Алены Шишковой имеются и навязчивые поклонники. Все они убеждены, уверены, что без труда смогут завоевать сердце Алены.

Из-за одного такого Ромео Шишкова была вынуждена нанять охрану. Дело в том, что некий молодой человек из республики Беларусь решил, что он тот самый принц на белом коне. Мужчина стал преследовать звезду.

Поклонник купил билет до Москвы и стал караулить даму своего сердца у отеля, где расположен офис модели. Сама Алена не намерена отвечать взаимностью навязчивому поклоннику. Она стала всерьез опасаться за свою жизнь и наняла охрану, передает StarHit.

Ранее мать рэпера Тимати выложила в Instagram снимок четырехлетней дочери Алисы. Судя по нему, наследница исполнителя составит конкуренцию самой Анастасии Волочковой.

На снимке девочка демонстрирует прекрасную растяжку. Дочка рэпера показала шпагат в купальнике. Знаменитая балерина, к слову, славится подобными фото.

Источник — dni.ru
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