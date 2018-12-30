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Полезное | Растроганный Басков разрыдался из-за обещания Кобзона

30.12.2018|12:02
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В новогоднем выпуске программы "Привет, Андрей!" Игорь Крутой вспомнил, что перед смертью Иосиф Давыдович пообещал ему, что в 2018 тоже постарается быть на праздничном мероприятии. Это признание растрогало певца Николая Баскова.

Слова Иосифа Давыдовича вывели Баскова на эмоции. Исполнитель заплакал в студии во время съемок передачи.

Стоит отметить, что остальные звезды, присутствующие в студии, также еле смогли сохранить самообладание. На этих слова Иосифа Давыдовича Николай Басков не смог сдержать эмоций и заплакал. Напомним, что память Иосифа Кобзона также почтят сразу после боя курантов в эфире программы "Голубой огонек".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обещал сходить с Иосифом Кобзоном в цирк. О последнем обещании, данном певцу президентом, речь зашла на заседании Совета по культуре и искусству.

Президент России во время заседания в Санкт-Петербурге все время что-то записывал в блокноте. Наблюдавший за Владимиром Путиным директор Большого цирка Эдгард Запашный попросил главу государства внести в записи и пункт о посещении цирка.

"И в 2019 году мы вас ждем в Большом московском цирке на столетие российского циркового искусства", – сказал президенту Запашный. На что Владимир Путин ответил: такая запись в его блокноте уже есть.

Источник — dni.ru
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