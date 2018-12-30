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Полезное | Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу

30.12.2018|22:57
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Юморист оказался инфицирован бывшей женой. Татьяна Брухунова сделала заявление.

Татьяна Брухунова – 30-летняя любовница 73-летнего Евгения Петросяна – рассказала, как спасла ему жизнь. "Несколько лет назад Евгений Ваганович сильно заболел, – вспоминает Татьяна. – У него был грипп. Несмотря на то, что температура подскочила до 39-ти, он отработал сольник в Москве – 2,5 часа, хотя мы уговаривали его отменить или перенести концерт".

"За кулисами я увидела человека с синими губами и трясущимися руками – продолжает Брухунова. – В больницу Петросян ехать категорически отказался, дома же, как выяснилось, о нем некому было заботиться. Ничего не оставалось, как привезти его ко мне. Провалившиеся черные глаза и страшный тремор (дрожь, непроизвольные, быстрые, ритмичные колебательные движения – Прим. ред.) в руках – таким Евгений Ваганович пришел в мою квартиру".

"Важно заметить, что до этого он перенес полостную операцию на сердце, которую ему провел Лео Бокерия (было сделано протезирование клапана и устранено нарушение сердечного ритма – Прим. ред.), пил разжижающие кровь препараты. Поэтому ему надо было избегать вирусных заболеваний, ибо многие лекарства ему было принимать нельзя", – заверила Брухунова.

Состояние юмориста становилось все хуже. "Он сказал мне, что хочет написать бумагу, чтобы в случае его смерти меня не загнобили, – говорит Татьяна.– Но я ответила, что умирать он будет дома, а у меня только выздоравливать".

К счастью, ей удалось выходить всенародно любимого артиста и позже терапевт ее даже похвалила. А адвокат юмориста Сергей Жорин в программе Первого канала "Эксклюзив" признался, что инфицирован вирусом Петросян оказался "благодаря" Елене Степаненко – это она заразила его гриппом. А выходила в итоге молодая возлюбленная...

Источник — dni.ru
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