Комик Семен Слепаков записал видео, посвященное уходящему году. В ролике «Тяжелый год» он нецензурной бранью проводил прошедшие 12 месяцев и воспел грядущий год. Ролик доступен на YouTube.
В записи ролика, помимо Слепакова, приняли участие девять мужчин. Один из них, сценарист Джавид Курбанов, исполнил роль зайчика. Он же был соавтором текста и музыки для ролика.
На видео хор мужских голосов повторяет один и тот же припев:
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем
Много он принес проблем.
Но приходит новый год.
Будет все наоборот.
Он нам счастье принесет,
и споем мы через год.
В это время Слепаков начинает переживать всю тяжесть уходящего года, постепенно выходит из себя и переключается на нецензурную брань.
Это был тяжелый год.
Я болею за народ.
Неожиданно совсем!
Раньше не было проблем?!
Но приходит новый год.
Я устроюсь на завод,
Неожиданно для всех!
И не к месту в зале смех!
…………………………...
Это был тяжелый год.
Да, особенно для меня тяжелый.
Я болею за народ!
Ну, реально, болею.
Неожиданно совсем!
Как-то, блин, неожиданно заболел?!..
Раньше не было проблем?
Ну, не помню я. Вроде не было?
Но приходит новый год.
Господи, да наконец-то!
Я устроюсь на завод.
Ну, реально, на жизнь не хватает!
Неожиданно для всех.
Кто, глядя на меня, об этом подумает?
И не к месту в зале смех.
Ну, чего вы ржете?!..