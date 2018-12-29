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Полезное | Слепаков вышел из себя и обматерил уходящий год в песне

29.12.2018|17:09
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Комик Семен Слепаков записал видео, посвященное уходящему году. В ролике «Тяжелый год» он нецензурной бранью проводил прошедшие 12 месяцев и воспел грядущий год. Ролик доступен на YouTube.

В записи ролика, помимо Слепакова, приняли участие девять мужчин. Один из них, сценарист Джавид Курбанов, исполнил роль зайчика. Он же был соавтором текста и музыки для ролика.

На видео хор мужских голосов повторяет один и тот же припев:

Это был тяжелый год.

Был он тяжелей, чем тот.

Неожиданно нам всем

Много он принес проблем.

Но приходит новый год.

Будет все наоборот.

Он нам счастье принесет,

и споем мы через год.

В это время Слепаков начинает переживать всю тяжесть уходящего года, постепенно выходит из себя и переключается на нецензурную брань.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2018 18:31|

Это был тяжелый год.

Я болею за народ.

Неожиданно совсем!

Раньше не было проблем?!

Но приходит новый год.

Я устроюсь на завод,

Неожиданно для всех!

И не к месту в зале смех!

…………………………...

Это был тяжелый год.

Да, особенно для меня тяжелый.

Я болею за народ!

Ну, реально, болею.

Неожиданно совсем!

Как-то, блин, неожиданно заболел?!..

Раньше не было проблем?

Ну, не помню я. Вроде не было?

Но приходит новый год.

Господи, да наконец-то!

Я устроюсь на завод.

Ну, реально, на жизнь не хватает!

Неожиданно для всех.

Кто, глядя на меня, об этом подумает?

И не к месту в зале смех.

Ну, чего вы ржете?!..

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