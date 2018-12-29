29.12.2018 | 16:57

Артистка выложила веселый ролик в Instagram. В подписи к нему Анна Седокова поделилась с поклонниками планами на предстоящий год.

На видео почти вся семья певицы танцует. Нет в нем только дочери Седоковой Моники, оставшейся с бабушкой.

Исполнительница рассказала, за что благодарна уходящему году. «За мою семью. Да, мы не совсем стандартны, но кто сказал, что все должны быть одинаковы? Мы очень счастливы. Дорожим и любим друг друга, нам весело и интересно жить)», – призналась Седокова.

Певица пообещала, что в следующем году ее семья станет больше. «Я не знаю точно, будет ли это симпатичный парень, танцующий на заднем фоне или просто наблюдающий за нами с улыбкой, или я с пузиком и кто-то танцующий во мне», – заинтриговала фолловеров Анна.

Седокова не исключила, что в их семействе в 2019 году может появиться черепаха или даже крокодил. В комментариях под видео пользователи соцсети оставили добрые комментарии и поздравили певицу с наступающим Новым годом. «Какие крутые, пусть все будет у вас хорошо», «Анна, так приятно смотреть на вашу большую семью! Вы такая молодец!!! Дай бог в следующим году вам любви и счастья!!! Детки у вас чудесные!!!» – написали Седоковой фанаты.