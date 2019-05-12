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Спорт | За награды Кубка Пензенской области боролись дзюдоисты из 15 регионов

12.05.2019|14:20
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Более пятисот юношей и девушек стали участниками третьего, завершающего этапа Кубка Пензенской области по дзюдо. Победителей и призеров выявляли по результатам всех состязаний, главной задачей которых было повышение квалификации борцов и приобретение опыта участия в межрегиональных состязаниях. Конкуренцию сурским атлетам составили представители 14 областей России.

«На этом турнире растут ребята, набираются опыта. Не только наши ребята, но и ребята соседних регионов. Но наши хорошо выступают по их возрастам, есть результаты». - отметил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Кирилл Кулаков оказался одним из претендентов на кубок. На предыдущих этапах он входил в число призеров, на этот раз намеревался сделать все, чтобы стать первым.

«Я считаю, что понадобится техника и сила, чтобы бросить таких тяжелых противников, как у меня. Меня мотивирует, что я борюсь за Пензу, за родину свою», - подчеркнул Кирилл Кулаков.

Лучших дзюдоистов выявляли в двух возрастных группах, в каждой почти по 20 весовых категорий.

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