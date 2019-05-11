11.05.2019 | 18:22

Гроссмейстеры, чемпионы мира, лучшие из лучших - вот с кого пример можно брать юным пензенским шахматистам. Мальчишки и девчонки, которые любят сложные комбинации, собрались на праздничный турнир.

Фигурами стучат спортсмены в возрасте до 14 лет. Организаторы интеллектуальных состязаний разделили их на две категории. Одна - турнир по быстрым шахматам.

«Это значит, что они будут играть с контролем времени: 10 минут плюс 5 минут на ход каждому игроку на всю партию дается. То есть одна партия длится для игрока где-то 15-20 минут», - пояснила тренер-преподаватель по шахматам СДЮСШОР № 7 Елена Пономарева.

Одновременно поставить мат стараются 54 человека. Шансы для всех равны. Нет четкого гендерного разделения - в одной паре могут играть мальчик и девочка.

«Все ребята играют в общей группе плюс трое игроков объединяются в команду. Зачета два: личный, то есть для тех, кто наберет больше очков, и командный - по трем людям, которые в одной команде играют. Они тоже занимают I, II, III место в команде», - добавила Елена Пономарева.

Двухдневный турнир называется «Майское созвездие».