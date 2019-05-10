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Спорт | В Пензе определили победителей в многоборье по спортивной гимнастике

10.05.2019|18:22
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На первенстве России по спортивной гимнастике среди юниоров определились победители и призеры в многоборье. Среди атлетов 14-15 лет, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, бронзу завоевал Даниэл Маринов из Казани, серебро - Евгений Кисель из Москвы, а чемпионом стал представитель Санкт-Петербурга Тимофей Простаков.

Среди мастеров спорта 16-17 лет третье место занял Кирилл Гашков из Обнинска, на втором - Иван Гергет из Ленинска-Кузнецкого, а золото завоевал обнинский гимнаст Иван Куляк.

«Наши ребята боролись за призовое место, но оказались на седьмом и восьмом - по два снаряда ошиблись. Сегодня разыгрываются три вида - вольные, конь и кольца, и завтра еще три вида. Три финала, мы попали во все», - отметил главный судья соревнований Валерий Старкин.

Российское первенство - один из этапов отбора для формирования списков национальной команды на 2020 год. Пензенские спортсмены имеют хорошие шансы попасть в нее.

Имена всех победителей и призеров турнира станут известны 11 мая.

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