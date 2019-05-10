10.05.2019 | 17:14

В Липецке прошел XVII детский традиционный турнир по регби под названием Кубок Петра Великого. В нем принимали участие 22 команды со всей России. Пензу на соревнованиях представляли два коллектива - «Локомотив-Пенза» и спортивная школа по регби, которые заняли соответственно шестое и второе места. Сурским ребятам 2008-2009 года рождения серебро далось непросто.

«Первый игровой день сложился для команды спортивной школы по регби очень тяжело, потому что четыре игры они играли буквально через каждые 20 минут. Это сказалось на выступлении во второй день - выступили не очень сильно», - отметил тренер спортивной школы по регби г. Пензы Олег Ножкин.

В финале сурским спортсменам не удалось справиться с регбистами из Зеленограда.

«Было много сложных команд, легких, но мы боролись как могли и пытались показать игру. Не хватило защиты», - рассказал капитан команды спортивной школы по регби г. Пензы Егор Пламенов.

Последний месяц весны оказался урожайным для пензенского детского регби. Сборная области стала победительницей первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет. Турнир проходил в Казани.

А вот спортсмены 2004 года рождения отправились в Йошкар-Олу, где пройдут отборочные соревнования на финал летней спартакиады учащихся России. У команды Пензы есть все шансы туда попасть. Решающие регбийные встречи пройдут в июле в Белгороде.