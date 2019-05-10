Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 мая 2019|20:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Спорт | Регбисты Пензы заняли второе и шестое места на турнире в Липецке

10.05.2019|17:14
Печать

В Липецке прошел XVII детский традиционный турнир по регби под названием Кубок Петра Великого. В нем принимали участие 22 команды со всей России. Пензу на соревнованиях представляли два коллектива - «Локомотив-Пенза» и спортивная школа по регби, которые заняли соответственно шестое и второе места. Сурским ребятам 2008-2009 года рождения серебро далось непросто.

«Первый игровой день сложился для команды спортивной школы по регби очень тяжело, потому что четыре игры они играли буквально через каждые 20 минут. Это сказалось на выступлении во второй день - выступили не очень сильно», - отметил тренер спортивной школы по регби г. Пензы Олег Ножкин.

В финале сурским спортсменам не удалось справиться с регбистами из Зеленограда.

«Было много сложных команд, легких, но мы боролись как могли и пытались показать игру. Не хватило защиты», - рассказал капитан команды спортивной школы по регби г. Пензы Егор Пламенов.

Последний месяц весны оказался урожайным для пензенского детского регби. Сборная области стала победительницей первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 15 лет. Турнир проходил в Казани.

А вот спортсмены 2004 года рождения отправились в Йошкар-Олу, где пройдут отборочные соревнования на финал летней спартакиады учащихся России. У команды Пензы есть все шансы туда попасть. Решающие регбийные встречи пройдут в июле в Белгороде.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!