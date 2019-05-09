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Спорт | Конники Пензы защищают честь города на соревнованиях по джигитовке

09.05.2019|17:53
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Издалека пришел в Пензу эскадрон казаков летучих. Набережная оживает по-особенному, когда туда заезжают лихие всадники.

По завершении дефиле эскадрон направился на ипподром, где открылся Кубок города по прикладным видам конного спорта. В умении владеть оружием на полном скаку и выполнять при этом различные трюки состязались всадники Пензы, Ростова-на-Дону, Волгограда и Нижнего Новгорода. Основа соревновательной программы - джигитовка.

«Военный вид боевого искусства казаков, то есть в боевых действиях она помогала при отражении. Разные элементы есть, они все военно-прикладные, то есть не цирковые, а казачьи. Они спасали жизни казакам», - рассказал участник соревнований Сергей Анисимов (г. Нижний Новгород).

В специальную джигитовку входят упражнения с пикой, шашкой, луком, пистолетом.

«Здесь две души участвуют - лошадиная и человеческая. Если срослись, и шашка хороша, и рука набита, тогда все нормально. Зависит от тренировок», - отметил организатор соревнований Вячеслав Францев (г. Пенза).

Всероссийские соревнования по джигитовке будут проходить в течение трех дней.

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Гость|09.05.2019 19:32|

Почему не были задержаны и отправлены, за хулиганство, на сутки,все,кто препятствовал дорожному движению?Если я завтра проедусь стоя ,на капоте машины, меня задержат или нет?Я уверен,что полицаи меня свинтят сразу и впаяют уголовное дело.Тогда почему не трогают этих нарушителей?

Имя: Гость
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