09.05.2019 | 14:41

Пенза принимает первенство России по спортивной гимнастике среди юниоров. В «Буртасы» съехались лучшие атлеты со всей страны в возрасте от 14 до 17 лет.

«25 субъектов федерации и 83 участника. Это один из этапов отбора для того, чтобы сформировать список сборной страны на 2020 год», - рассказал главный судья соревнований Валерий Старкин.

Это первенство имеет особенность - тут каждый за себя.

«Оно в этот раз только личное, команд на первенстве не будет, ребята будут разыгрывать как многоборье, так и отдельные виды. Соревнования продлятся четыре дня. Две возрастные группы - мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта», - добавил Валерий Старкин.

Итоги подведут в субботу, 11 мая, когда соревнования завершатся.