09.05.2019 | 17:25

За несколько часов до начала забегов территорию вокруг Монумента воинской и трудовой славы начали заполнять зрители и спортсмены. В 2019 году в качестве участников легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, заявилось более 2 000 атлетов - свыше 100 команд. Дистанция (7 км 300 м) разделена на 20 этапов - 10 мужских и 10 женских.

Илья Латонов стартовал в первом забеге.

«Я этот маршрут изучал на тренировках, бегал три раза. У нас в школе была конкуренция на этот этап, и получилось так, что я все три раза первый пробежал», - рассказал участник эстафеты.

Самое массовое спортивное мероприятие на территории Пензенской области проводили в этом месте в шестой раз.

«Можно находиться на территории памятника Победы и видеть всю эстафету практически на каждом этапе. Мы бежим по улицам Коммунистической, Карпинского, проспекту Победы, возвращаемся и делаем еще круг вокруг нашего монумента», - пояснил главный судья соревнований Владимир Антонов.

На протяжении дистанции всех спортсменов подбадривали зрители, причем болели не только за своих.

В первом забеге победили представители лицея № 29 города Пензы.

«Все зависит от всей команды: если они начнут не так, то будет уже сложнее. Но нам с командой повезло», - отметила ученица 11-го класса лицея № 29 Ксения Иванкина.

Среди вузов первое место заняли студенты ПГУ, среди средних специальных учебных заведений лучшими стали учащиеся социально-педагогического колледжа.