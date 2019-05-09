09.05.2019 | 16:00

День футбольной победы подарили своим болельщикам игроки «Зенита». В рамках Кубка МФС «Приволжье» они принимали на своем поле ульяновскую «Волгу-СШОР» - соперника вполне проходимого.

Пензенцы провели разведку боем и затем стали наращивать преимущество. На 17-й минуте Евгений Беляков открыл счет, а под занавес первого тайма Александр Кузнецов удвоил результат.

После перерыва голевая феерия продолжилась. Александр Каляшин убежал на рандеву с вратарем гостей и переиграл его. Правда, через несколько минут волжане после розыгрыша углового забили гол престижа, но это был лишь эпизод.

В дальнейшем зенитовцы окончательно захватили инициативу и еще дважды усилиями Дмитрия Королева и Олега Щеткина наказали гостей.

Особенно курьезным получился пятый гол. Страж ворот ульяновской «молодежки» проявил чудовищную нерасторопность и увидел мяч уже в сетке.

Победа со счетом 5:1 позволила сурским футболистам продолжить беспроигрышную серию в Кубке межрегионального союза «Приволжье». Всего же с начала сезона пензенские футболисты победили четыре раза подряд.