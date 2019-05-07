07.05.2019 | 17:34

На стадионе «Первомайский» выстроились парни со всего региона. Они готовились к военно-спортивным состязаниям, тренировались перед парадом открытия.

В Пензе стартовала областная спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий. Некоторые из офицеров запаса также захотели побороться за победу в соревнованиях, но основные участники - старшеклассники.

В каждой команде по пять человек. За два дня им предстоит многое сделать.

«Здесь будет бег 100 метров, 3 000 метров, плавание, стрельба, метание гранаты, строевая подготовка, разборка и сборка автомата. Наиболее сильные районы - Сердобский, Кузнецкий, город Пенза. Но каждый раз контингент меняется, поэтому при хорошей подготовке, я думаю, здесь каждый район претендует на высокие места», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Дмитрий Кныш представляет кадетскую школу № 70 города Пензы. В спартакиаде принимает участие во второй раз. Вместе с товарищами рассчитывает на достойные оценки.

«Мы готовились с командой один месяц, готовили все дисциплины. Но я готовил больше бег, потому что считаю, что это сложный этап, к которому нужно подойти ответственно, чтобы пробежать его», - отметил участник спартакиады.

По итогам состязаний сформируют сборную команду Пензенской области. Она выступит на всероссийской спартакиаде допризывной молодежи, которая в этом году пройдет в Смоленске.