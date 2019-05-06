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Спорт | Пензенские юноши победили в межрегиональном хоккейном турнире

06.05.2019|16:36
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Заключительный матч межрегионального турнира по хоккею среди юношей 2011 года рождения получился самым накаленным. «Дизелю» противостоял саратовский «Кристалл». Команды шли ноздря в ноздрю, за минуту до конца встречи счет был равным - 2:2. Но желто-синим удалось реализовать момент.

Однако ответа долго ждать не пришлось. Через несколько секунд гости выравняли счет. Исход поединка решался в серии послематчевых бросков.

«Как говорится, слабых соперников не бывает. Вот уступили «Кристаллу» Саратова по буллитам», - отметил тренер-преподаватель школы хоккея «Дизель» Андрей Морозов.

По набранным очкам в итоге кубок все равно достался хозяевам. Второе место из шести у «Лады», бронзу взяли саратовские хоккеисты.

Кроме того, звание лучшего бомбардира, защитника и вратаря также у игроков «Дизеля». Особых секретов успеха нет, говорят ребята, нужно просто работать больше, чем другие.

«Мы с папой играем в хоккей. Дома я надеваю ловушку, и он бросает мне блин, а я отбиваю», - рассказал лучший вратарь турнира Александр Желтоухов (команда «Дизель-2011»).

«Ребятишки все старались. Я думаю, заслуженно победили», - добавил Андрей Морозов.

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