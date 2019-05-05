05.05.2019 | 11:29

Эмоции зашкаливают и у игроков, и у болельщиков. В Пензе решается судьба наград межрегионального традиционного хоккейного турнира, посвященного памяти легендарного спортсмена Александра Серняева. В борьбу за титул победителя вступили ребята 2011 года рождения из Тольятти, Саратова, Самары и Пензы.

«Данный турнир подводит итоги спортивной подготовки за прошедший хоккейный сезон. Здесь можно посмотреть свои какие-то недочеты, лучшие стороны и перестроить свою работу на будущий сезон», - отметил главный судья соревнований Валерий Титов.

Игры проходят по круговой схеме в течение нескольких дней. Победители и призеры определятся 6 мая.