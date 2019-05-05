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Спорт | В Пензе начался межрегиональный хоккейный турнир памяти А. Серняева

05.05.2019|11:29
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Эмоции зашкаливают и у игроков, и у болельщиков. В Пензе решается судьба наград межрегионального традиционного хоккейного турнира, посвященного памяти легендарного спортсмена Александра Серняева. В борьбу за титул победителя вступили ребята 2011 года рождения из Тольятти, Саратова, Самары и Пензы.

«Данный турнир подводит итоги спортивной подготовки за прошедший хоккейный сезон. Здесь можно посмотреть свои какие-то недочеты, лучшие стороны и перестроить свою работу на будущий сезон», - отметил главный судья соревнований Валерий Титов.

Игры проходят по круговой схеме в течение нескольких дней. Победители и призеры определятся 6 мая.

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Гость|05.05.2019 11:50|

а где заслуженный наверное теперь асфальт моет

Гость|05.05.2019 12:40|

Хороший хоккеист был. А "легендарный" - это уже слишком.

Имя: Гость
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