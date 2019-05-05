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Спорт | Под Пензой стартовал третий этап Кубка области по стендовой стрельбе

05.05.2019|12:04
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На площадках стрелкового комплекса «Светлая Поляна» стартовал третий этап открытого Кубка области по стендовой стрельбе. В соревнованиях принимают участие 16 человек из Пензы, Кузнецка, Саратова и Саранска.

По словам президента региональной федерации пулевой и стендовой стрельбы Вячеслава Аксенова, в дисциплине спортинг-компакт имитируется перемещение всех видов охотничьей дичи: бег зайца, полет утки, полет гуся. На участке 40 на 25 метров выпускается шесть мишеней.

«На каждой площадке человек принимает 25 мишеней, по итогам всех соревнований он принимает 100 мишеней. Из ста мишеней он должен поразить максимальное количество», - уточнил Вячеслав Аксенов.

В октябре 2019 года Пенза впервые будет принимать этап Кубка России по стендовой стрельбе.

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