04.05.2019 | 18:03

В лесном массиве села Богословки собрались участники соревнований по ездовому спорту. 10-месячный маламут Ата рвался в бой. Трудно было усидеть собаке на месте, когда старшие товарищи уже готовились к старту.

Роман Кузнецов приехал в Пензу из Саратова. Он своим двухгодовалым хаски Инфинити уже выступал на различных соревнованиях.

«Это прекрасная возможность провести время со своими любимыми друзьями, особенно когда он не один, а пара. Каждую гонку ты понимаешь, что тебе собак мало, нужно еще больше упряжек», - отметил Роман.

Евгений Шутов из Заречного выступал со своим хаски Северусом. По словам опытного собаковода, эта порода отличается особым, аналитическим складом ума.

«Характер как у любого хаски - прежде чем что-то сделать, подумает», - рассказал он.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Пензы, Заречного, Волгограда, Саратова, Мордовии. Совместные состязания людей и животных проводили по трем дисциплинам.

«Каникросс - это бег с собакой, байк-джоринг - это велосипед с собакой, а скутер - это специальный велосипед, собака бежит впереди. Главной тяговой силой является собака», - пояснила главный судья соревнований Наталья Харькова.

Протяженность дистанции во всех трех дисциплинах одинаковая - по 2,6 километра.