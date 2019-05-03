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Спорт | Абдулманап Нурмагомедов провел тренировку для пензенских бойцов

03.05.2019|17:23
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Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший не одного чемпиона по смешанным единоборствам, включая сына Хабиба, провел открытую тренировку для пензенских бойцов ММА. Спортсмены внимательно следили за каждым движением именитого наставника, демонстрирующего приемы борьбы в партере.

Затем собравшиеся отрабатывали полученные навыки на практике. У некоторых получалось сразу, другим требовалась помощь Нурмагомедова-старшего.

По состоянию здоровья один парень был вынужден пропустить тренировку. Происходящее в зале травмированный боец фиксировал на видео. Снятый материал пригодится ему, как только снимут гипс. Что касается Абдулманапа Магомедовича, то он оценил способности некоторых пензенских спортсменов.

«Я бы сказал, 14-16 лет - более подготовленная группа. Видимо, они ходят 5-6 лет уже, и уровень их подготовки, конечно, лучше, чем у тех, которые чуть раньше ушли из этого возраста. Я присмотрел 4-5 человек, особенно мне понравился 10-летний пацан, 90 килограммов», - отметил он.

Может быть, из пензенского богатыря удастся воспитать чемпиона UFC в супертяжелом весе.

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