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Спорт | Пензенские каратисты привезли со всероссийских соревнований 9 наград

03.03.2019|14:13
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Пензенские спортсмены девять раз поднимались на пьедестал почета всероссийских соревнований по всестилевому карате в Одинцове. В составе сборной области выступали воспитанники школы «Витязь», «Сурские звезды», а также по одному бойцу из Заречного и села Большой Вьяс.

«Было 34 региона, 1 100 участников. Те ребята, которые не получили медалей, они получили стимул для дальнейших побед», - отметила тренер СШОР «Витязь» Эльмира Сафиуллина.

Полина Зимина завоевала две серебряные медали. У Марии Костригиной золото в абсолютной весовой категории, также школьница из села Большой Вьяс стала третьей в группе до 63 кг.

«Для меня сейчас очень важно выигрывать все такие крупные старты для того, чтобы отобраться на первый Кубок мира по всестилевому карате. Он пройдет в Москве в ноябре», - сообщила Мария Костригина.

Воспитанник Александра Бурментьева Рафаэль Абузяров в кумите в категории 14-15 лет стал лучшим.

«В финале мне попался очень сложный мальчик, мы дрались на равных. Но в конце дополнительного времени мне повезло больше. Я ударил ногой в голову и с помощью этого одержал победу», - рассказал спортсмен.

Рафаэлю Абузярову, а также Денису Маршеву, завоевавшему две бронзы, предоставляется шанс отобраться на летнюю спартакиаду учащихся. Она пройдет в Анапе в октябре этого года.

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