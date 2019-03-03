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Спорт | «Лагуна-УОР» разгромила тюменскую «Сибирячку» на домашней площадке

03.03.2019|11:31
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На домашней площадке «Лагуна-УОР» принимала тюменскую «Сибирячку». Матч проходил в рамках плей-офф чемпионата России по мини-футболу. В конференции «Запад» пензенская команда заняла первое место, и девушки приступили к очередному испытанию с хорошим настроением. Ставку во встрече делали только на победу.

«Игры эти из двух матчей: игра дома, игра на выезде - согласно регламенту России. По итогам этих двух игр (забитых и пропущенных мячей на своем и на чужом поле) в следующий этап проходит команда, которая сделает разницу забитых и пропущенных мячей лучше», - пояснил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Счет встречи открыли хозяйки поля: мяч в ворота соперниц отправила Ирина Родькина. В течение первой двадцатиминутки игроки «Лагуны» еще трижды огорчили соперниц.

«После этой игры у нас шесть человек опять уезжают в сборную, на товарищеские игры в Иран. И десять человек молодежи, в том числе из этого состава, поедут на общероссийский финал чемпионата России по мини-футболу среди 2001-2002 года», - добавил Виталий Антонов.

Исход второго тайма был вполне предсказуем. Желто-синие не оставили шансов сибирячкам. «Лагуна-УОР» всухую разгромила соперниц - 9:0.

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