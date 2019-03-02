02.03.2019 | 13:31

В субботу, 2 марта, в Пензе на стадионе «Снежинка» в восьмой раз проходит областная эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора.

В 2019 году порядок соревнований изменен: для более интересной борьбы и состязательности участники эстафеты разделены на три группы по численности населения районов и городских округов.

Первая и вторая группа состоят из 16 спортсменов каждая - восемь мужчин и восемь женщин, в том числе два мужчины и две женщины в возрасте 35 лет и старше. В третьей группе - 12 спортсменов: шесть мужчин и шесть женщин, в том числе один мужчина и одна женщина в возрасте 35 лет и старше. Также в каждую группу входят тренер и представитель команды.

Глава региона Иван Белозерцев, открывая состязания, поздравил любителей активного отдыха с праздником спорта. Он сообщил, что в 2019 году будут выделены средства на строительство в Пензе лыжного стадиона.

«Губернатор добавил, что новая лыжная база позволит создать комфортные условия для любителей зимнего вида спорта», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.