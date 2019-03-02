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Спорт | В Пензе проходит эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора

02.03.2019|13:31
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В субботу, 2 марта, в Пензе на стадионе «Снежинка» в восьмой раз проходит областная эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора.

В 2019 году порядок соревнований изменен: для более интересной борьбы и состязательности участники эстафеты разделены на три группы по численности населения районов и городских округов.

Первая и вторая группа состоят из 16 спортсменов каждая - восемь мужчин и восемь женщин, в том числе два мужчины и две женщины в возрасте 35 лет и старше. В третьей группе - 12 спортсменов: шесть мужчин и шесть женщин, в том числе один мужчина и одна женщина в возрасте 35 лет и старше. Также в каждую группу входят тренер и представитель команды.

Глава региона Иван Белозерцев, открывая состязания, поздравил любителей активного отдыха с праздником спорта. Он сообщил, что в 2019 году будут выделены средства на строительство в Пензе лыжного стадиона.

«Губернатор добавил, что новая лыжная база позволит создать комфортные условия для любителей зимнего вида спорта», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото: pnzreg.ru
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Гость|02.03.2019 13:43|

Эстафета это хорошо. А город когда в порядок приведут?

Гость|02.03.2019 14:05|

Гость писал(a):

город когда в порядок приведут?
а кде город-то? чистый загнивающий колхоз.

Гость|02.03.2019 14:09|

Гость писал(a):

а кде город-то? чистый загнивающий колхоз.
Это столица сурского края

Гость|02.03.2019 14:10|

Опять все в радиусе 5ти километров обосрут

Гость|02.03.2019 14:16|

При Едалове борзуны на дорогах ссались под себя, при Пашкове коммунальщики дрожали, за Бочкарёва дел не помню, один мотокросс, а за этого и дел нет

Гость|02.03.2019 14:17|

Увы

Имя: Гость
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