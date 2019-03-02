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Спорт | Стали известны итоги лыжной эстафеты на призы губернатора

02.03.2019|17:15
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Опубликован список победителей и призеров VIII областной эстафеты по лыжным гонкам на призы губернатора.

Состязания прошли в субботу, 2 февраля, на стадионе «Снежинка». В этом году для более интересной борьбы команды разделили на три группы.

Места распределились следующим образом.

В первой группе победу одержала команда из Кузнецка, серебро завоевали пензенцы, бронзу получили спортсмены из Заречного.

Во второй группе 1-е место занял Никольский район, 2-е - Белинский район, 3-е - Нижнеломовский район.

В третьей группе лучший результат показали камешкирцы, за ними следуют спортсмены из Тамалинского района, завершают тройку призеров лыжники из Шемышейского района.

«Для участников мероприятия выступали пензенские вокалисты, работала полевая кухня. Патрулирование территории осуществляли члены народной дружины Ленинского района совместно с сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|02.03.2019 17:33|

Это хорошо. А когда будут видны итоги уборки и приведения в порядок города?

Гость|02.03.2019 17:50|

Это хорошо. А когда будут видны итоги уборки и приведения в порядок города?...Весь снег уберут весной(когда сам растает),весь мусор уберут к осени(когда ляжет первый снег и всё укроет)и тд.

Имя: Гость
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