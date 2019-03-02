02.03.2019 | 18:28

В 2019 году начнется проектирование нового лыжного стадиона, который планируют создать на базе нынешней трассы «Снежинка» в арбековском лесном массиве.

Средства на данные цели будут выделены в ближайшее время - об этом глава региона сообщил на открытии ежегодной эстафеты на кубок губернатора. Состязания, которые проводятся уже в восьмой раз, собрали представителей всех районов губернии.

«Хорошо, что вы любите физическую культуру и спорт. Это очень здорово, это здоровый образ жизни. Это то, на что обращает внимание наш Президент Российской Федерации, который сам любит спорт. Это очень-очень здорово!» - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Каждому из участников предстояло преодолеть 1 200 метров свободным ходом. В смешанных сборных были и ветераны, и взрослые спортсмены, и юные лыжники. Те, кто еще только готовился выйти на дистанцию, находились в предвкушении азартной борьбы.

«Хочу сразу стартовать изо всех сил, чтобы вырваться ото всех и ехать самой первой. Сил должно хватить, потому что в районе я первая, я побеждаю», - рассказала участница соревнований Оксана Жлоба (Земетчинский район).

Лучших определили в трех группах по численности населения. В первой чемпионский титул завоевали кузнечане, опередив пензенцев, во второй победили камешкирские спортсмены, а в третьей золото взяли представители Никольского района.