Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 мар 2019|19:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  74.80  |  $  65.81
 

Спорт | Лыжники области приняли участие в эстафете на кубок губернатора

02.03.2019|18:28
Печать

В 2019 году начнется проектирование нового лыжного стадиона, который планируют создать на базе нынешней трассы «Снежинка» в арбековском лесном массиве.

Средства на данные цели будут выделены в ближайшее время - об этом глава региона сообщил на открытии ежегодной эстафеты на кубок губернатора. Состязания, которые проводятся уже в восьмой раз, собрали представителей всех районов губернии.

«Хорошо, что вы любите физическую культуру и спорт. Это очень здорово, это здоровый образ жизни. Это то, на что обращает внимание наш Президент Российской Федерации, который сам любит спорт. Это очень-очень здорово!» - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Каждому из участников предстояло преодолеть 1 200 метров свободным ходом. В смешанных сборных были и ветераны, и взрослые спортсмены, и юные лыжники. Те, кто еще только готовился выйти на дистанцию, находились в предвкушении азартной борьбы.

«Хочу сразу стартовать изо всех сил, чтобы вырваться ото всех и ехать самой первой. Сил должно хватить, потому что в районе я первая, я побеждаю», - рассказала участница соревнований Оксана Жлоба (Земетчинский район).

Лучших определили в трех группах по численности населения. В первой чемпионский титул завоевали кузнечане, опередив пензенцев, во второй победили камешкирские спортсмены, а в третьей золото взяли представители Никольского района.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!