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Спорт | Пензенские скалолазы вернулись из Салавата с наградами

01.03.2019|14:55
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Пензенские скалолазы высоко поднялись. На первенстве Приволжского федерального округа в городе Салават (Республика Башкортостан) воспитанники детско-юношеского центра «Спутник» взяли два чемпионских титула в личном зачете и заняли два третьих места в общекомандном.

У Артема Гусева - двойной повод для радости. Он не только стал победителем, но и первым в области выполнил норматив кандидата в мастера спорта в этой дисциплине.

«Я работал на это, сейчас мне предстоят соревнования - чемпионат России в Воронеже, далее еду в Москву на сборы, потом будет первенство России в Калининграде. Это ряд соревнований на март», - рассказал спортсмен.

«Конечно, серьезная конкуренция была. Было трудно, потому что это не какие-то городские соревнования, а в другом городе. Я очень много тренируюсь, мы очень долго готовились и очень упорно», - отметила победитель соревнований ПФО по скалолазанию Вероника Лисицкая.

Соревнования делятся на две категории: по трудности и по скорости.

«Эталонные трассы даются, которые уже известны всем. Они будут играться и на Олимпиаде, они играются на всех российских соревнованиях, на чемпионатах мира. По двум идентичным трассам дается старт и засекается время», - пояснила тренер по скалолазанию Марина Харченко.

В 2020 году скалолазание включено в программу летних Олимпийских игр. Возможно, в национальной сборной России в ближайшем будущем появятся и пензенские спортсмены.

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