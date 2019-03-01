01.03.2019 | 16:39

Он приехал сыграть в хоккей со сборной правительства Пензенской области, но не мог не выйти на футбольное поле. Ведь там его ждали.

Заслуженный мастер спорта, чемпион России, бронзовый призер Европы Дмитрий Сычев провел мастер-класс в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник».

«Если есть пример, у кого учиться, - это, наверное, самое ценное. Если бы у меня были примеры и ко мне приезжали в Омск такие же футболисты профессиональные, наверное, я бы чего-то больше понял. Поэтому хочется своим примером показать детям, чего можно достичь и как нужно работать», - рассказал Дмитрий Сычев.

Футбольная звезда детально объясняла, как обращаться с мячом, на что обращать особое внимание на тренировках, мотивировала ребят.

Большинство мальчишек впервые оказалось на одной площадке со спортсменом такого уровня.

«Новые трюки хотел бы узнать какие-нибудь, новые движения, как отдавать пас еще можно», - пояснил Дмитрий Ситников.

«У Дмитрия Сычева очень большой опыт в спорте, в футболе, и мы хотим научиться у него, чтобы хорошо представлять себя на турнирах», - отметил Рамзи Абилов.

После тренировки ребята пообещали одержать еще не одну победу.