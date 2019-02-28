28.02.2019 | 17:21

Калибр 5,6 мм - из таких винтовок старались попасть в десятку участники чемпионата области по пулевой стрельбе среди штатных сотрудников подразделений Пензенского отделения ДОСААФ. Это не присосками пулять в мишень, там оружие было практически боевое. Расстояние до цели - 50 метров.

Упражнение состояло из трех пробных выстрелов и десяти зачетных. Те, кто учился в школе в 80-х годах прошлого века, знает, как обращаться с «мелкашкой». Отсюда и результат.

«На старых дрожжах знания у кого есть - попадают хорошо, кто стрелял редко или вообще не занимался - у тех результат похуже. А так опыт есть, потому что люди взрослые, по крайней мере, оружие это знают, видели и стреляли неоднократно», - отметил главный секретарь соревнований Юрий Ермошин.

А у некоторых все впереди. Не так уж и «пуля - дура, а штык - молодец». Многие дамы только начинали пристреливаться к объектам.

В чемпионате области по стрельбе из малокалиберной винтовки приняли участие 13 команд.