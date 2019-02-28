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Спорт | Пензенский «Дизелист» вырвал победу у «Прогресса» из Глазова

28.02.2019|09:17
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В среду, 27 февраля, пензенский «Дизелист» в упорной борьбе на домашней площадке обыграл ХК «Прогресс» из города Глазова. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В первом периоде ни той ни другой стороне забить не удалось, в середине второй 20-минутки гости распечатали ворота хозяев - 1:0.

В конце заключительного игрового отрезка (на 54-й минуте) желто-синие собрались с духом и не только выравняли положение, но и вырвались вперед - дубль в активе Сергея Сулева (2:1).

Изменить ситуацию гости, которые практически всю игру вели в счете, не смогли.

В четверг, 28 февраля, команды встретятся снова на льду СЗК «Дизель-Арена».

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|28.02.2019 09:30|

Зато лузеры из "команды" дизель вылетели из турнира как пробка. Туда им и дорога!

Имя: Гость
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