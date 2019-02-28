28.02.2019 | 09:17

В среду, 27 февраля, пензенский «Дизелист» в упорной борьбе на домашней площадке обыграл ХК «Прогресс» из города Глазова. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В первом периоде ни той ни другой стороне забить не удалось, в середине второй 20-минутки гости распечатали ворота хозяев - 1:0.

В конце заключительного игрового отрезка (на 54-й минуте) желто-синие собрались с духом и не только выравняли положение, но и вырвались вперед - дубль в активе Сергея Сулева (2:1).

Изменить ситуацию гости, которые практически всю игру вели в счете, не смогли.

В четверг, 28 февраля, команды встретятся снова на льду СЗК «Дизель-Арена».