28.02.2019 | 15:17

Хоккеисты «Дизелиста» начали последнюю домашнюю серию в регулярном чемпионате НМХЛ с волевой победы. В матче с глазовским «Прогрессом» пензенская «молодежка» была явным фаворитом.

Хозяева безраздельно владели инициативой, много бросали по воротам соперника, но цель поразить не могли. А вот команда из Удмуртии во втором периоде ухитрилась использовать чуть ли не единственный голевой шанс и повела в счете.

На заключительный отрезок матча «дизелисты» вышли с дополнительным настроем и сумели перевернуть ход поединка.

Ошибка защитников «Прогресса» привела к тому, что Сергей Сулев с близкого расстояния расстрелял ворота гостей и сравнял счет. А через несколько минут он же в большинстве перехватил шайбу в зоне глазовцев и снова не оставил шансов голкиперу.

До конца встречи результат не изменился - 2:1, победили пензенцы.

Впрочем, на турнирное положение этот успех никак не влияет - «Дизелист» давно обеспечил себе место в зоне плей-офф и будет защищать титул победителя Национальной молодежной хоккейной лиги.