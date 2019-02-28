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Спорт | «Дизелист» начал последнюю домашнюю серию в чемпионате НМХЛ с победы

28.02.2019|15:17
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Хоккеисты «Дизелиста» начали последнюю домашнюю серию в регулярном чемпионате НМХЛ с волевой победы. В матче с глазовским «Прогрессом» пензенская «молодежка» была явным фаворитом.

Хозяева безраздельно владели инициативой, много бросали по воротам соперника, но цель поразить не могли. А вот команда из Удмуртии во втором периоде ухитрилась использовать чуть ли не единственный голевой шанс и повела в счете.

На заключительный отрезок матча «дизелисты» вышли с дополнительным настроем и сумели перевернуть ход поединка.

Ошибка защитников «Прогресса» привела к тому, что Сергей Сулев с близкого расстояния расстрелял ворота гостей и сравнял счет. А через несколько минут он же в большинстве перехватил шайбу в зоне глазовцев и снова не оставил шансов голкиперу.

До конца встречи результат не изменился - 2:1, победили пензенцы.

Впрочем, на турнирное положение этот успех никак не влияет - «Дизелист» давно обеспечил себе место в зоне плей-офф и будет защищать титул победителя Национальной молодежной хоккейной лиги.

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