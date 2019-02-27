Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 фев 2019|20:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  65.76
 

Спорт | В Каменке в пятый раз провели соревнования по скиппингу

27.02.2019|15:13
Печать

Интересный, эффективный и малозатратный вид спорта - скиппинг (по-русски говоря, прыжки через скакалку). Для занятий всего-то нужны кусок бельевой веревки и желание. А у каменских школьников они есть!

«Мы очень давно готовились и хотели уже соревнования, но у нас не получалось. Мы упорно старались и болели за всю команду. И вот наконец-то мы на соревнования попали», - рассказала участница соревнований Кира Фомина.

Это районные состязания по скиппингу. Проходят они на базе средней школы № 10 города Каменки. Сюда приехали 11 команд, в каждой из которых по восемь человек. Тренировались в свободное от учебы время.

«На переменах ребята очень часто выполняют разминки. В группе продленного дня также они выполняют все эти прыжковые упражнения», - пояснила руководитель методического объединения учителей физкультуры Татьяна Мишанина.

Возраст участников - от 7 до 17 лет. Соревнования по скиппингу в Каменке проводятся уже пятый год подряд.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!