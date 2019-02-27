27.02.2019 | 15:13

Интересный, эффективный и малозатратный вид спорта - скиппинг (по-русски говоря, прыжки через скакалку). Для занятий всего-то нужны кусок бельевой веревки и желание. А у каменских школьников они есть!

«Мы очень давно готовились и хотели уже соревнования, но у нас не получалось. Мы упорно старались и болели за всю команду. И вот наконец-то мы на соревнования попали», - рассказала участница соревнований Кира Фомина.

Это районные состязания по скиппингу. Проходят они на базе средней школы № 10 города Каменки. Сюда приехали 11 команд, в каждой из которых по восемь человек. Тренировались в свободное от учебы время.

«На переменах ребята очень часто выполняют разминки. В группе продленного дня также они выполняют все эти прыжковые упражнения», - пояснила руководитель методического объединения учителей физкультуры Татьяна Мишанина.

Возраст участников - от 7 до 17 лет. Соревнования по скиппингу в Каменке проводятся уже пятый год подряд.