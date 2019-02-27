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Спорт | Школьники региона приняли участие в первенстве области по лыжным гонкам

27.02.2019|18:24
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130 школьников региона в течении двух дней будут прогуливать занятия. Повод весомый - участие в первенстве Пензенской области по лыжным гонкам среди младших юношей и девушек.

«Это 2005-2006-й и 2007-2008-й. Младшие бегут два километра, старшие бегут три километра классическим ходом», - рассказала мастер спорта СССР по лыжным гонкам Елена Лекарева.

В последнее время лыжи все больше привлекают спортивную молодежь: давние традиции, современные успехи российской сборной, положительный пример старших товарищей.

«Сначала меня привел туда друг, мой одноклассник. Он стал заниматься - и мне захотелось. Потом я понял: у меня стало все получаться, и я решил достичь чего-то большего», - отметил участник соревнований Станислав Коробовцев.

«У нас сначала пошла Вика, потом - Варя, потом - я, и как бы так затянуло, мы начали заниматься, нам это нравится», - добавила участница соревнований Екатерина Стрельникова.

После индивидуальных заездов на стадионе «Снежинка» лыжников ждет эстафета. Этот вид первенства стартует во второй день соревнований.

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