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Спорт | В Пензе стартовали чемпионат и первенство ПФО по плаванию

26.02.2019|18:27
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Во дворце спорта «Сура» стартовали чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию. Также параллельно пройдут состязания среди спортсменов, выступающих на открытой воде, - им предстоит преодолеть дистанцию в пять километров.

Четыре дня они будут стараться показать самые быстрые секунды и опередить других претендентов на медали. Всего на дорожки выйдет рекордное количество - 765 атлетов.

Пензенская область как принимающая сторона получила право выставить больше всех пловцов.

«У нас есть лидеры, у нас есть члены сборной команды Российской Федерации (как в основном составе, так и в юниорском), и есть резерв, который подает очень хорошие надежды. Поэтому мы надеемся, что пензенская команда выступит достойно», - отметила главный судья соревнований Людмила Карпова.

Борьба идет не просто за титулы победителей округа на различных дистанциях. На кону - путевки на чемпионат и первенство России, которые состоятся в апреле в Москве.

Имена всех победителей и призеров станут известны 1 марта.

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