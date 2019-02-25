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Спорт | В школе № 47 провели областные соревнования по скалолазанию

25.02.2019|18:17
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Областные соревнования по скалолазанию в пензенской школе № 47 проходили впервые. Не так давно в ней по просьбам учеников обустроили трассу. Теперь появилась возможность приглашать юных туристов со всего региона.

«У нас это направление очень востребовано. Дети с огромным интересом относятся к этому виду спорта, который сейчас становится олимпийским видом. Это и модно, и престижно, и развивает различные физические данные ребенка, силу и ловкость, силу характера», - отметила зам. директора школы № 47 Наталья Макарева.

Порядка ста человек прибыли для участия в личных гонках на трассе. На ней действительно возможно и нужно развивать скорость, иначе как обогнать соперника?

«Нужно уметь быстро стартовать, резко набирать скорость и бежать как можно быстрее. В принципе, ничего сложного нет. Но это соревнование, нагрузка, волнение, участникам приходится испытывать серьезный стресс», - рассказал главный судья соревнований Илья Гречихин.

«Очень легкие трассы нужно пробежать за 7-8 секунд. Для маленьких невозможно, а для моего возраста это вполне реально», - поделилась участница соревнований Юлия Мошнина.

Некоторые не справлялись, сходили с дистанции. Но в большинстве своем ребята покоряли классическую трассу, показывая достойные результаты для своих возрастных групп.

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