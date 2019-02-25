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Спорт | «Дизель» завершил сезон на 21-й строчке турнирной таблицы ВХЛ

25.02.2019|15:44
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Хоккеисты «Дизеля» завершили сезон победой над тамбовским клубом в выездном матче. Обе команды давно потеряли надежду на выход в плей-офф, однако уступать никто не намеревался.

Счет на 50-й секунде открыли пензенцы. С передачи Максима Зюзякина шайбу в ворота отправил Юрий Кокшаров, оказавшийся в нужное время в нужном месте.

Ответа долго ждать не пришлось. Уже через три минуты хозяева поразили ворота пензенцев - 1:1.

Удаление в середине первого периода тамбовчанина Дмитрия Акишина предоставило сурским спортсменам шанс выйти вперед, чем ребята и воспользовались.

На этот раз отличился Владислав Барулин. Но поставить победную точку в основное время дизелистам не удалось. Второй гол хозяев площадки перевел игру в серию буллитов. В ней «Дизель» оказался сильнее.

Таким образом, пензенцы завершили сезон на 21-й строчке турнирной таблицы и отправились на досрочные каникулы. Четвертый год подряд плей-офф чемпионата ВХЛ пролетает мимо «Дизеля». Главный тренер команды Алексей Ваулин отметил: «Задача ставилась попасть в число 16 сильнейших. Мы не справились».

Однако, если костяк команды сохранится на будущий сезон, у нее есть хорошие перспективы добиться более серьезных успехов.

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Гость|25.02.2019 18:59|

Хорошие перспективы - это 20 место в вхл??)

Гость|25.02.2019 19:03|

penzainform.ru писал(a):

Главный тренер команды Алексей Ваулин отметил: «Задача ставилась попасть в число 16 сильнейших. Мы не справились».
На конкурс красоты всех,там будет першее место.

Гость|25.02.2019 19:51|

Молодцы!теперь готовиться надо к плей-оф

Гость|25.02.2019 20:17|

Отличнооо!!!

Имя: Гость
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