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Спорт | Юноши из Пензы стали лучшими в турнире ПФО по мини-футболу

24.02.2019|13:58
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Триумфальное возвращение домой. Из Арзамаса команда воспитанников восьмой спортивной школы привезла кубок победителя. Награды получили и отдельные игроки.

Пензенские мальчишки заняли первое место на межрегиональном этапе первенства России по мини-футболу среди юношей 2003-2004 года рождения. С тренерской установкой (а задача была победить в ПФО) справились. Одним из основных соперников стала сборная Нижнего Новгорода.

«Мы с ними в полуфинале - 0:0 и по пенальти. По моментам и по ведению игры у нас было преимущество, но они отстояли, выдержали. Они знали, они не хотели на нас в полуфинал попадать. У них так получилось, они понимали, на кого выходят», - рассказал главный тренер Александр Клейменов.

В финале пензенские футболисты противостояли команде из Казани и одолели соперников. Итог встречи - 4:1. За турнир пензенцы пропустили всего два мяча. Евгений Титов был признан лучшим защитником.

«Я считаю, что это награда для всей команды, в том числе и меня. Да, моя задача - не пустить соперника к воротам, отстоять как бы на ноль», - пояснил Евгений Титов.

«Я забил четыре гола и отдал две голевые передачи», - сообщил лучший игрок по итогам турнира Данила Чиркин.

Теперь воспитанники Александра Клейменова и Дмитрия Кисловского проводят работу над ошибками и настраиваются на финальные игры. 4 марта команда отправится на чемпионат России.

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