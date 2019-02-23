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Спорт | Во дворце спорта «Рубин» полицейские выявляли лучших спортсменов

23.02.2019|18:21
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В преддверии 100-летия со дня образования экспертно-криминалистических подразделений МВД России сотрудники пензенского ЭКЦ стали участниками мини-футбольного чемпионата. Во дворце спорта «Рубин» полицейские выявляли лучших спортсменов.

«Мы хотим показать, что сотрудники экспертно-криминалистических подразделений не только оказывают помощь органу предварительного расследования в расследовании уголовных дел, в производстве экспертных исследований, в осмотрах мест происшествий, но они могут также показать себя на данном турнире», - отметил начальник ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Вадим Сатыренко.

Сами сотрудники регионального управления МВД говорят, что такие состязания очень важны: они поднимают командный дух, поддерживают хорошую физическую форму и являются примером для других ведомств.

«У нас все подготовлено, настрой боевой, давно готовились к проведению этого матча, посвященного 100-летию нашей службы, и надеемся выиграть», - заявил старший эксперт УМВД России по г. Пензе Алексей Гришин.

В ближайшее время сотрудники экспертно-криминалистического центра планируют также сразиться с представителями других подразделений Управления МВД России по Пензенской области.

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