23.02.2019 | 18:21

В преддверии 100-летия со дня образования экспертно-криминалистических подразделений МВД России сотрудники пензенского ЭКЦ стали участниками мини-футбольного чемпионата. Во дворце спорта «Рубин» полицейские выявляли лучших спортсменов.

«Мы хотим показать, что сотрудники экспертно-криминалистических подразделений не только оказывают помощь органу предварительного расследования в расследовании уголовных дел, в производстве экспертных исследований, в осмотрах мест происшествий, но они могут также показать себя на данном турнире», - отметил начальник ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Вадим Сатыренко.

Сами сотрудники регионального управления МВД говорят, что такие состязания очень важны: они поднимают командный дух, поддерживают хорошую физическую форму и являются примером для других ведомств.

«У нас все подготовлено, настрой боевой, давно готовились к проведению этого матча, посвященного 100-летию нашей службы, и надеемся выиграть», - заявил старший эксперт УМВД России по г. Пензе Алексей Гришин.

В ближайшее время сотрудники экспертно-криминалистического центра планируют также сразиться с представителями других подразделений Управления МВД России по Пензенской области.