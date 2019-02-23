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Спорт | В Каменке проходят спортивные состязания «Русский силомер»

23.02.2019|18:08
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«Русский силомер» - не для слабого пола. Девушки так не смогут, а потому им остается только с восхищением наблюдать за ловкостью своих одноклассников.

В школе № 9 города Каменки проходят спортивные состязания по силовому многоборью на гимнастической перекладине. Но это не все испытания, которые предстоит преодолеть старшеклассникам.

«Ребята будут соревноваться в стрельбе, в подтягиваниях, в ведении мяча. На эти соревнования мы приглашаем ветеранов, тех, кто служил, бывших офицеров Советской, Российской армии», - рассказал директор школы № 9 им. Кирилла и Мефодия Игорь Данилов (г. Каменка).

Соревнования проводятся в течение трех дней под эгидой Российского движения школьников. Благодаря участию в этой детско-юношеской организации каменские старшеклассники уже побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Калуге, где делились опытом со своими сверстниками.

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