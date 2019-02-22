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Спорт | Пензенские женщины в Санкт-Петербурге одержали победу в перетягивании каната

22.02.2019|09:24
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Пензенская женская команда по перетягиванию каната одержала победу в открытом кубке Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Победителей и призеров выбирали среди мужских (до 720 кг), смешанных (до 600 кг) и женских команд (до 560 кг). В каждую команду входило по восемь спортсменов. Упорная борьба привлекла множество зрителей.

В итоге мужская команда пензенцев уступила петербургским спортсменам первое место со счетом 1:2. Серебро получили команды в мужской и смешанной категориях. А женской команде удалось завоевать золото.

«Конечно, наши девочки в очередной раз отличились, они просто не оставили шансов соперникам. Все схватки проходили по 20 секунд, в одну сторону. Они большие молодцы», - прокомментировал состязания капитан команды Сергей Шеленков.

Источник — фото: sport.pnzreg.ru
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Гость|22.02.2019 09:33|

Хороши наши девчонки! Обнимет ножками и не сбежишь никуда!

Гость|22.02.2019 09:36|

penzainform.ru писал(a):

Все схватки проходили по 20 секунд, в одну сторону.
Обычно в схватках женщины рожают. Канат неженский вид спорта.

Гость|22.02.2019 09:39|

Вот что значит макароны с майонезом постоянно в меню, вся сила в них .

Гость|22.02.2019 09:44|

Хороши, хороши, всем бы по шоколадке дал .. бабаевской.

Гость|22.02.2019 09:50|

Главный навык, что деньги из мужика тянуть, что канат))

Гость|22.02.2019 09:50|

Поздравляем наших спортсменок с победой! Желаем дальнейших успехов и побед!

Гость|22.02.2019 09:52|

Таким и по колечку с глазком на 8–ое марта , заслужили. Мэр, вам и карты в руки.

Гость|22.02.2019 09:56|

На снег денег нет, а вы по колечку. Кашей что ли обьелись?

Гость|22.02.2019 10:28|

Тянут потянут малообеспеченного из–за черты бедности, а больше некому. У всех дела.

Имя: Гость
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