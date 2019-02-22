22.02.2019 | 09:24

Пензенская женская команда по перетягиванию каната одержала победу в открытом кубке Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Победителей и призеров выбирали среди мужских (до 720 кг), смешанных (до 600 кг) и женских команд (до 560 кг). В каждую команду входило по восемь спортсменов. Упорная борьба привлекла множество зрителей.

В итоге мужская команда пензенцев уступила петербургским спортсменам первое место со счетом 1:2. Серебро получили команды в мужской и смешанной категориях. А женской команде удалось завоевать золото.

«Конечно, наши девочки в очередной раз отличились, они просто не оставили шансов соперникам. Все схватки проходили по 20 секунд, в одну сторону. Они большие молодцы», - прокомментировал состязания капитан команды Сергей Шеленков.