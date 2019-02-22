22.02.2019 | 16:22

Открытый кубок Пензы по самбо собрал в школе олимпийского резерва «Витязь» свыше 180 борцов из всех уголков области. Состязания проходили среди ребят 2006-2007 и 2009-2010 годов рождения.

Старт не являлся прямым отбором на состязания более высокого уровня, однако был очень важен для участников.

«Тренеры смотрят, так скажем, перспективу: с кем дальше можно работать, кто дальше будет бороться, как, какие ошибки и так далее. Уже есть мальчишки, которые поборолись на первенстве Пензенской области, заняли призовые места, здесь есть призеры, победители областных соревнований, которые отобрались на первенство ПФО», - рассказал главный судья соревнований Олег Можаров.

Сами самбисты перед выходом на ковер готовились показать все, чему успели научиться на тренировках.

«Чтобы первое место занять, нужно настроить себя правильно, подобрать, какие броски будешь делать, проанализировать соперника», - пояснил участник соревнований Михаил Анисимов.

Победителей и призеров определили в 10 весовых категориях. Юным самбистам в скором времени предстоит побороться за награды окружного первенства и нескольких всероссийских турниров.