21.02.2019 | 15:51

В «Дизель-Арене» стартовал областной турнир по хоккею среди команд вузов региона. Студенты и курсанты были повсюду. Одни гоняли шайбу, другие болели за них сидя на трибунах.

Матчи проходили сразу на двух аренах - малой и большой. За лидерство боролись пять команд.

«Играем по кругу, играет каждый с каждым, начисление очков - по два очка (как в Континентальной хоккейной лиге). При условии, если будет ничья, то будет ничья и начисление по одному очку. Победитель определится по наибольшему набранному количеству очков», - рассказал главный судья соревнований Олег Пискунов.

Состязания по хоккею среди воспитанников высших учебных заведений организовали впервые. Чемпион определится 27 февраля.

«Для нас открытие, что уровень студенческого хоккея достаточно высок. Мы видим, насколько интересно проходят матчи, и я думаю, что это даст еще больший толчок для развития хоккея в нашей области», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В первой игре соревнований победила сборная артинститута. Представители военного вуза одолели спортсменов из ПензГТУ со счетом 5:2.