21.02.2019 | 15:40

В Пензу вернулись призеры первого в истории женского европейского чемпионата. Игроки клуба «Лагуна-УОР» в составе национальной команды завоевали бронзовые награды на состязаниях, которые завершились в Португалии. Весомый вклад в это достижение внесли именно сурские спортсменки.

«Мы поздравляем вас с успехом! Вы сегодня только приехали, я думаю, что у вас еще эмоции бьют ключом, вы молодцы! И, я надеюсь, вот этот победный дух продолжится и в играх чемпионата, и в играх Кубка страны», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Российская команда уступила только очень сильным испанкам в борьбе за выход в финал. В матче за третье место футболисткам противостояли украинские девушки. После того как основное время завершилось со счетом 2:2, судьбу бронзовых медалей решили пенальти. И главное слово там сказали воспитанницы клуба «Лагуна-УОР».

«Сборная Украины - тоже достаточно сильный соперник, все понимали, что победа не будет легкой. Возможно, счет 2:0 сыграл свою роль, может быть, мы где-то расслабились. Надо было забивать третий гол, чтобы окончательно закрепить свое лидерство», - рассказала бронзовый призер чемпионата Европы по мини-футболу Оксана Алемайкина.

«Если бы мы выиграли просто 2:0, я думаю, никому бы не было интересно, а вот пенальти немножко все-таки нервы пощекотали», - констатировала бронзовый призер чемпионата Европы по мини-футболу Ксения Олькова.

Цвета национального флага защищали Ксения Олькова, Александра Чернова, Мария Сурнина, Оксана Алемайкина и Мария Крупина. За это достижение девушкам могут быть присвоены звания мастеров спорта международного класса.