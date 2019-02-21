21.02.2019 | 16:32

Титулованные гимнасты страны выступят на соревнованиях в Пензе. В ДС «Буртасы» с 6 по 10 марта пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике.

В турнире примут участие двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин, абсолютный чемпион мира Артур Далалоян, серебряный призер ЧМ и ОИ Ангелина Мельникова, серебряный призер ОИ и ЧМ, шестикратный чемпион Европы Давид Белявский, серебряный призер ОИ и вице-чемпион мира Никита Нагорный и другие гимнасты сборной команды России.

«Гостей чемпионата ожидает яркое торжественное открытие, пять дней беспрецедентной борьбы на гимнастическом помосте, атмосфера настоящего спортивного праздника, фотографии, автографы и огромное количество пируэтов от лидеров мировой гимнастики», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.