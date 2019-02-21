Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 фев 2019|17:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
  74.30  |  $  65.54
 

Спорт | Алия Мустафина и Денис Аблязин выступят на чемпионате России в Пензе

21.02.2019|16:32
Печать

Титулованные гимнасты страны выступят на соревнованиях в Пензе. В ДС «Буртасы» с 6 по 10 марта пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике.

В турнире примут участие двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин, абсолютный чемпион мира Артур Далалоян, серебряный призер ЧМ и ОИ Ангелина Мельникова, серебряный призер ОИ и ЧМ, шестикратный чемпион Европы Давид Белявский, серебряный призер ОИ и вице-чемпион мира Никита Нагорный и другие гимнасты сборной команды России.

«Гостей чемпионата ожидает яркое торжественное открытие, пять дней беспрецедентной борьбы на гимнастическом помосте, атмосфера настоящего спортивного праздника, фотографии, автографы и огромное количество пируэтов от лидеров мировой гимнастики», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

0
0
0
0
 
Гость|21.02.2019 17:46|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!