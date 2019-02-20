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Спорт | В спартакиаде молодежи допризывного возраста участвовало более 20 команд

20.02.2019|16:40
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Более 20 школьных команд Ленинского и Железнодорожного районов приняли участие в городской спартакиаде молодежи допризывного возраста. До службы в армии, по закону, им еще года два-три. Но они уже обладают первоначальными навыками военной подготовки.

Это только начало масштабных состязаний.

«Шесть лучших команд из каждого района у нас выходит на городской этап, который будет в мае, - это 24 команды. Из них четыре, показавшие лучшие результаты, выходят на областной уровень», - рассказал главный судья соревнований Михаил Андреев.

В программе спартакиады - несколько видов: разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба, работа с индивидуальными средствами защиты.

«Капюшон должен быть надет, хлястик подогнут, коробка ввернута до конца, шпеньки все застегнуты, какие положено. Мы тренируемся, принцип не изменился, он тот же самый остался», - отметил судья соревнований Юрий Угреватов.

Школьники продемонстрировали знание сигналов бедствия, которые могут сказать летчикам, где и какую беду терпят люди на земле. Кроме того, в программу включили три викторины и строевую подготовку.

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Гость|20.02.2019 19:10|

За кого вы готовите их воевать?

Имя: Гость
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