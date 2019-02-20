20.02.2019 | 14:46

В Пензе прошел межрегиональный турнир по засечному бою памяти одного из первых Героев Советского Союза, погибших в Афганистане, Александра Мироненко. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» все готовились к большой драке. Силы соперников были не равны, но таковы правила.

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из Пензы, Самары и Москвы. Все увлечены традициями русских схваток.

«Есть исторические корни у засечного боя, традиционный вид кулачного боя русского - сцеплялка-свалка, иногда просто сцеплялка (в современном мире осталась в виде игры «Царь горы»), когда один борется за центр, или за площадку, или за гору, каждый выходит биться сам за себя», - рассказал главный судья соревнований Дмитрий Тышкунов.

Самые маленькие участники турнира просто толкались, но правила были, как у взрослых: одному предстояло выстоять против троих.

«Боец постоянно вынужден работать в окружении и из этого окружения выходить. И двигаться там осознанно, потому что если у него не будет работать голова, то это превратится в обычную «мясорубку». А «мясорубки» у нас быть не должно - должен быть вдумчивый, серьезный бой», - добавил Дмитрий Тышкунов.

Взрослые боролись с полным контактом, разрешено было наносить удары всеми частями тела и даже бить сзади по голове.

В засечном бою есть лишь одно главное правило: лежачего не бьют.