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Спорт | В Пензе провели межрегиональный турнир по засечному бою

20.02.2019|14:46
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В Пензе прошел межрегиональный турнир по засечному бою памяти одного из первых Героев Советского Союза, погибших в Афганистане, Александра Мироненко. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» все готовились к большой драке. Силы соперников были не равны, но таковы правила.

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из Пензы, Самары и Москвы. Все увлечены традициями русских схваток.

«Есть исторические корни у засечного боя, традиционный вид кулачного боя русского - сцеплялка-свалка, иногда просто сцеплялка (в современном мире осталась в виде игры «Царь горы»), когда один борется за центр, или за площадку, или за гору, каждый выходит биться сам за себя», - рассказал главный судья соревнований Дмитрий Тышкунов.

Самые маленькие участники турнира просто толкались, но правила были, как у взрослых: одному предстояло выстоять против троих.

«Боец постоянно вынужден работать в окружении и из этого окружения выходить. И двигаться там осознанно, потому что если у него не будет работать голова, то это превратится в обычную «мясорубку». А «мясорубки» у нас быть не должно - должен быть вдумчивый, серьезный бой», - добавил Дмитрий Тышкунов.

Взрослые боролись с полным контактом, разрешено было наносить удары всеми частями тела и даже бить сзади по голове.

В засечном бою есть лишь одно главное правило: лежачего не бьют.

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Гость|20.02.2019 15:23|

penzainform.ru писал(a):

и даже бить сзади по голове
Слышал что в голове есть мосх, а в районе затылка (не защищенного шлемом) мозжечок (в том числе отвечает за мышечный тонус т.е. дыхание и т.п.), короче на будущее, куды несть сухари организаторам?

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