19.02.2019 | 18:22

В детско-юношеской спортивной школе № 1 прошел баскетбольный турнир «Февральские старты». В нем участвовали восемь дружин: две из них представляли Пензу, остальные - из Кузнецка, Москвы, Самары, Тольятти, Тулы и Новокуйбышевска.

«На турнир к нам ездят сюда с удовольствием, собирается большое количество команд, потому что хороший уровень проведения, обслуживания игр и условия питания, размещения позволяют собирать много приезжих», - рассказала тренер-преподаватель ДЮСШ № 1 Вера Андреева (г. Пенза).

Пензенские баскетболисты хоть и уступали в матче с крупным счетом, но имели неплохие шансы победить в домашнем турнире. В групповом этапе обе команды, представляющие Сурский край, набрали достаточное количество очков, чтобы попасть в финал.

В итоге призовые места распределились следующим образом: победителями турнира среди команд 2008 года рождения и младше стали москвичи, серебро - у хозяев соревнований, замкнули тройку лидеров баскетболисты из Новокуйбышевска.