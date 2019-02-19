Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 фев 2019|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  74.82  |  $  66.20
 

Спорт | В Пензе восемь дружин приняли участие в баскетбольном турнире

19.02.2019|18:22
Печать

В детско-юношеской спортивной школе № 1 прошел баскетбольный турнир «Февральские старты». В нем участвовали восемь дружин: две из них представляли Пензу, остальные - из Кузнецка, Москвы, Самары, Тольятти, Тулы и Новокуйбышевска.

«На турнир к нам ездят сюда с удовольствием, собирается большое количество команд, потому что хороший уровень проведения, обслуживания игр и условия питания, размещения позволяют собирать много приезжих», - рассказала тренер-преподаватель ДЮСШ № 1 Вера Андреева (г. Пенза).

Пензенские баскетболисты хоть и уступали в матче с крупным счетом, но имели неплохие шансы победить в домашнем турнире. В групповом этапе обе команды, представляющие Сурский край, набрали достаточное количество очков, чтобы попасть в финал.

В итоге призовые места распределились следующим образом: победителями турнира среди команд 2008 года рождения и младше стали москвичи, серебро - у хозяев соревнований, замкнули тройку лидеров баскетболисты из Новокуйбышевска.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!