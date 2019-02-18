18.02.2019 | 18:21

В клубе «Север» прошел традиционный детский фестиваль ММА среди бойцов в возрасте от 6 до 11 лет.

Мамы с замиранием сердца наблюдали за тем, как их сыновья отчаянно сражались за награды.

По правилам федерации смешанных единоборств столь юным спортсменам запрещено использовать ударную технику, и схватки проходили исключительно в партере. Но от этого менее зрелищными и травмоопасными поединки не стали.

«Есть болевые армбары на руки, удержание и ахилл. В принципе, щадящая борьба, но в ней оценивается и бросковая техника. В отличие от грепплинга, в котором приоритет больше борьба в партере, у нас еще и бросковая техника важна», - отметил президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

Кириллу Будеркину 9 лет, треть из них он занимается смешанными единоборствами. Говорит, что родители - его самые ярые болельщики на всех турнирах, хотя по-разному относятся к виду спорта, который выбрал сын.

«Папа поддерживает. Мама боится немного, что что-то случится со мной или с кем-нибудь», - пояснил Кирилл.

Детский фестиваль ММА проходил уже в седьмой раз. В 2019 году его посвятили Дню защитника Отечества.