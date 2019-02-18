Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 фев 2019|20:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  74.91  |  $  66.25
 

Спорт | В Пензе состоялся традиционный детский фестиваль ММА

18.02.2019|18:21
Печать

В клубе «Север» прошел традиционный детский фестиваль ММА среди бойцов в возрасте от 6 до 11 лет.

Мамы с замиранием сердца наблюдали за тем, как их сыновья отчаянно сражались за награды.

По правилам федерации смешанных единоборств столь юным спортсменам запрещено использовать ударную технику, и схватки проходили исключительно в партере. Но от этого менее зрелищными и травмоопасными поединки не стали.

«Есть болевые армбары на руки, удержание и ахилл. В принципе, щадящая борьба, но в ней оценивается и бросковая техника. В отличие от грепплинга, в котором приоритет больше борьба в партере, у нас еще и бросковая техника важна», - отметил президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

Кириллу Будеркину 9 лет, треть из них он занимается смешанными единоборствами. Говорит, что родители - его самые ярые болельщики на всех турнирах, хотя по-разному относятся к виду спорта, который выбрал сын.

«Папа поддерживает. Мама боится немного, что что-то случится со мной или с кем-нибудь», - пояснил Кирилл.

Детский фестиваль ММА проходил уже в седьмой раз. В 2019 году его посвятили Дню защитника Отечества.

0
0
0
0
 
Гость|18.02.2019 19:47|

penzainform.ru писал(a):

и схватки проходили исключительно в партере.
Журналисты вы сначала узнайте, что такое партер в борьбе, а уже потом применяйте слово исключительно. На вашем же видео они борются в стойке.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!